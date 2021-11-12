Yasa dışı yaptırımların kaldırılması Viyana görüşmelerinin başlangıç ​​noktası olacak

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri Keni İRNA’ya verdiği mülakatta, Batılı tarafların Viyana’daki nükleer anlaşma görüşmelerinin altıncı turda bittiği noktadan devam etmesi konusundaki ısrarıyla ilgili bir soruya, “Bence konu çok nettir. Bahsettiğimiz meselenin temelinde ABD’lilerin anlaşmayı ihlal etmesi, yaptırımları geri getirmesi ve yeni yaptırımlar uygulaması yatmaktadır” dedi.

Bakıri Keni, “Bütün bunlar İran’ın nükleer anlaşmaya bağlı olduğu ve hala da bağlı olmasına rağmen yapılmaktadır. Dolayısıyla ilk aşamada ele alınması gereken konu, İran’a yönelik yasa dışı ABD yaptırımlarının kaldırılmasıdır” ifadesini kullandı.

Bakıri Keni, “Asıl mesele yasa dışı yaptırımların kaldırılması, diğer konu ise ABD’nin nükleer anlaşmaya dönmesidir” diye kaydetti.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Bakıri Keni, “Asıl mesele ABD’liler tarafından uygulanan ve gündemde olması gereken yasa dışı yaptırımların kaldırılmasıdır” ifadelerine bulundu.