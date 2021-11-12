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12 Kas 2021 18:07

Bakıri İspanya Dışişleri Bakan Yardımcısı ile görüştü

Bakıri İspanya Dışişleri Bakan Yardımcısı ile görüştü

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri Keni, İspanya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ángeles Moreno ile bir araya geldi.

Avrupa turu kapsamında Madrid’de bulunan İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri Keni, İspanya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ángeles Moreno ile görüştü.

Görüşmede ikili ve bölgesel meselelerin yanı sıra nükleer anlaşma ele alındı.

News Code 1898476
https://tr.mehrnews.com/news/1898476/

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