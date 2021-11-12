Bakıri İspanya Dışişleri Bakan Yardımcısı ile görüştü

Avrupa turu kapsamında Madrid’de bulunan İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri Keni, İspanya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ángeles Moreno ile görüştü.
Görüşmede ikili ve bölgesel meselelerin yanı sıra nükleer anlaşma ele alındı.
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri Keni, İspanya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ángeles Moreno ile bir araya geldi.
Avrupa turu kapsamında Madrid’de bulunan İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri Keni, İspanya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ángeles Moreno ile görüştü.
Görüşmede ikili ve bölgesel meselelerin yanı sıra nükleer anlaşma ele alındı.
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