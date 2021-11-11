İran'dan önemli Viyana müzakereleri açıklaması

Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, İran’ın yakında Avusturya’nın başkenti Viyana'da yapılacak müzakerelerde iyi bir anlaşmaya varmaya hazır olduğunu belirtti.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri Keni’nin Avrupa turu gezisine değinen Emir Abdullahiyan, “Bugünlerde Dr. Bakıri, Avrupa'da başarılı görüşmeler yürütüyor. Viyana’da müzakere masasında iyi bir anlaşmaya varmaya hazırız. Tüm tarafların taahhütlerine geri dönmeleri önemli ve yol gösterici bir ilkedir.” dedi.

Daha önce Bakıri Keni, Avusturya'nın başkenti Viyana'daki nükleer anlaşma müzakerelerinin 29 Kasım'da yeniden başlayacağını duyurmuştu.

Bakıri Keni, nükleer müzakerelerin P4+1 ülkeleri ile yapılacağını ifade etmişti.