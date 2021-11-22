Rus askerler, Suriye’de ABD’nin kontrolündeki bölgenin sınırında devriyeye başladı

Kudinov, “Devriye görevine başlanan yer, uluslararası terörle mücadele koalisyonunun kontrolündeki ‘Doğu’ bölgesini ve Rus Silahlı Kuvvetleri’nin kontrolündeki ‘Batı’ bölgesini ayıran sınır. Bu bölgelerde şimdiye kadar Rus askerleri tarafından devriye gerçekleştirilmemişti” ifadelerini kullandı.

Kudinov, söz konusu bölgede IŞİD’in uyuyan hücrelerinin bulunabileceğini, aynı zamanda Suriye yasalarının ihlal edildiği durumlara rastlanabileceğini belirtti.

Devriye görevinin başlıca amacının Rus güçlerinin orada olduğunu göstermek olarak açıklayan Kudinov, “Halka Rus askerlerinin burada ve yardıma hazır olduğunu göstermek önemli. İleride koşullar daha iyi hale getirildiğinde buralarda insani faaliyetler düzenlenebilir” dedi.

Kudinov, ilk devriyenin de sorunsuz geçtiğini ekledi.

ABD güçleri Suriye’nin kuzeyi ve kuzeydoğusunda, ülkenin en büyük petrol ve doğalgaz yataklarının bulunduğu Deyr ez Zor, Haseke ve Rakka vilayetlerindeki bölgeleri gayrimeşru şekilde kontrol ediyor.

Şam, ABD askerlerinin ülkede bulunmasını işgal ve doğrudan petrol çalınması için yürütülen devlet korsanlığı olarak nitelendiriyor.

Kaynak: Sputnik