Tüek medyasına göre, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Yunanistan'ın nüfusundan fazla işsizimiz var maalesef. 1,5 milyon üniversiteli genç işsizimiz var. Yüzde 30'u aşan bir rakam ile dünyanın en yüksek boşta gezen genç oranına sahibiz" dedi.

Erbakan, partisinin 1. Muş Olağan Kongresi'ne katıldı. Muş’ta esnafı da ziyaret eden Erbakan, partisinin il başkanlığı binasının açılışını yaptı. Erbakan şu ifadeleri kullandı:

“Milletimiz için, ezilenler için ve mazlumlar için biz varız’ diye çok önemli bir sloganla partimizin kuruluşunu gerçekleştirdik. Biz, bu yola çıkarken önce Allah'a, sonra da bu aziz millete güvenerek yola çıktık. Bugün geldiğimiz noktada 200 bine yakın resmi üyemiz var. Elimizde ıslak imzalı üye formlarımız yaklaşık 100 bin. Yani bu ikisini beraber değerlendirdiğimizde; daha üç yılımız dolmadan neredeyse 300 bin üyeye ulaşmış oluyoruz ki bu, yeni kurulan diğer hiçbir partinin harcı olmayan bir rakamdır. Hatta ve hatta yeni kurulanları bırakın 20, 30 yıllık partilerin ulaşamadığı bir üye sayısıdır.

Yunanistan'ın nüfusundan fazla işsizimiz var maalesef. 1,5 milyon üniversiteli genç işsizimiz var. Yüzde 30'u aşan bir rakam ile dünyanın en yüksek boşta gezen genç oranına sahibiz. Üç gencimizden biri boşta, yani ne okuyor ne çalışıyor. Bu, bir toplum için sosyal açıdan büyük bir tehlikedir. Bu gençlerimizin çalışmamasının sebebi, yeni dolar kuruyla birlikte Afrika seviyesinde asgari ücrete mahkum edilmeleridir. 'Gençler iş beğenmiyor' diyorlar. Sen asgari ücreti 5 bin, 6 bin yap, bakalım çalışmıyorlar mı? 1,5 milyonu üniversiteli olmak üzere 10 milyona yaklaşan işsizler ordumuz var. Bunlara iş imkanı yok. Halen daha annesinden babasından harçlık alan gençlerimiz var. Öbür taraftan bakıyorsunuz; iktidara yakın olursanız diplomanız olmasa bile işiniz ve maaşınız hazır. Hatta bir tane değil 3 tane, 5 tane, 10 tane maaşın hazır. Böyle adaletsizlik olmaz. Bizim iktidarımızda birden fazla maaş alan bir tane bile bürokrat olmayacak inşallah."