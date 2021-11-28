Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 15'inci Zirvesi'ne katılmak üzere Aşkabat’ta bulunan İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü.

Reisi bu görüşmede, Tahran-Ankara ilişkilerine işaret ederek, "İran ve Türkiye, mevcut ticaret hacmini yükselterek, iki ülke arasındaki ekonomik ve siyasi ilişkileri stratejik düzeye çıkarabilir." dedi.

“Karşılıklı ilişkilerin yanı sıra bölgesel konularda işbirliği ve koordinasyonun geliştirilmesi İran ve Türk halkının lehinedir ve bölgede barış ile istikrarın sağlanmasına katkı sağlayabilir.” ifadesini kullanan Reisi, Tahran-Ankara ilişkilerinin kapsamlı bir şekilde geliştirilmesi için tüm kapasitelerin kullanılması gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Reisi, "İran ve Türkiye arasında ekonomik ilişkilerin gelişmesi için kolaylıklar sağlanmalı ve bu yönde tercihli tarifeler de gözden geçirilebilir." açıklamasını yaptı.

Türkiye ve Azerbaycan Cumhuriyeti ile yakın ilişkilerin İran için oldukça önemli olduğunu aktaran Reisi, "Üç ülkenin kültürel, inanç ve dini açıdan çok ortak noktası var. Dolayısıyla İran-Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin zedelenmesine izin vermemeliyiz. Üç komşu ülke olarak ilişkilerimizi artırarak ortak düşmanlarımızı hayal kırıklığına uğratmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Reisi, terör örgütü IŞİD'in Afganistan'daki faaliyetleri ile bu ülkede artan güvensizlik ortamından duyduğu endişeyi dile getirerek, “Terör örgütleri bölge güvenliğini tehdit ediyor. Dolayısıyla IŞİD ve PKK gibi terör örgütlerinin bölge ülkelerinin güvenliğini tehlikeye sokmasına izin vermemeliyiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Reisi sözlerine şöyle devam etti:

"Bölgenin sorunları bölge ülkeleri tarafından çözülmeli. Yabancıların bölgemizdeki varlığı ve müdahalesi sorunların çözülmesine yardımcı olamaz, aksine durumu daha da karmaşık hale getiriyor."

Suriye'nin durumuna da değinen Reisi, "Suriye'de barış, huzur ve güvenliğin sağlanması için kapasitemizi kullanmalıyız" diye konuştu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ise ülkesinin İran ile ikili ve bölgesel işbirliğini geliştirmeyi ve güçlendirmeyi gerekli gördüğünü söyledi.