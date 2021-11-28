Financial Times’tan ‘Erdoğan’ analizi

Cumhuriyet'te göre, Türk Lirası'nın son haftalarda yaşadığı sert değer kaybı uluslararası basınının gündeminde yer almaya devam ediyor. İngiliz Financial Times gazetesi, "Türkiye'nin kur krizi Erdoğan'ın eseri" başlığıyla bir analiz yayınladı.

Analizde, "Türkiye, çok sıra dışı bir döviz krizinden geçiyor. Son iki hafta içinde yaklaşık beşte bir oranında düşen liranın değerindeki çöküş, geçmişte olduğu gibi ülkenin ekonomik temellerindeki sorunlardan kaynaklanmadı. Bunun yerine, para biriminin sorunları neredeyse tamamen bir adamın giderek daha da kararsız kalması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözde bağımsız Merkez Bankası üzerindeki etkisini yansıtıyor" ifadelerine yer verildi.

"Erdoğan, liranın değerindeki düşüşten dış güçleri sorumlu tutuyor" denilen analizde, şunlar kaydedildi:

"Erdoğan'a sadık Şahap Kavcıoğlu'nun atanması, liranın bir miktar toparlanmasını sağlasa da kısa bir süre sonra yüzde 15 düşmesine neden oldu. Düşüş, Merkez Bankası’nın son birkaç aydır üçüncü kez faiz oranlarını indirmesinin ardından bu ayın başlarında sertleşti. Bu çerçevede Erdoğan'ın komplo teorileri ve otoriter eğilimleri her zamankinden daha da kötü rol oynuyor"

Analizde, “Muhalefet partileri, Erdoğan'ın iktidardaki son yıllarında olduğu ve 2023'te yapılması planlanan seçimlerin kısır döngüyü sona erdireceği konusunda iyimser. Yüksek fiyatlar yaşam standartlarını yiyip bitirirken Erdoğan'ın popülaritesi azalıyor” yorumu yapıldı.

"Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı tek soru"

"Efsanenin daha da mutsuz bir sonu olabilir" diyen FT şu ifadelere yer verdi:

"Enflasyon zaten yıllık yüzde 20 oranında seyrediyor, bu da reel faiz oranlarının eksi yüzde 5 civarında olduğu anlamına geliyor. Başkan faiz indirimi programını sürdürmeye devam ederse, lira daha da düşecek ve fiyatlar amansız bir şekilde yükselecek. Bu şartlar altında Türklerin birikimlerini korumalarının tek yolu Erdoğan'ın kontrolü dışında bir para politikasına yönelmek olacaktır. Aniden rotasını değiştirmediği sürece, büyük potansiyele sahip bir ülke olan Türkiye'nin karşı karşıya olduğu tek soru, cumhurbaşkanının daha ne kadar kalacağı ve gitmeden önce ne kadar zarar verebileceğidir."