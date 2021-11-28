İran ve Azerbaycan Dışişleri Bakanları Aşkabat'ta görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Dışişleri Bakanları Toplantısı sırasında Azeri mevkidaşı Ceyhun Bayramov ile görüştü.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi de toplantıya katılmak üzere dün akşam üst düzey bir heyetin eşliğinde Aşkabat’a gitti.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Liderler Zirvesi bugün Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’ın ev sahipliğinde düzenlenecek.

Uluslararası bir kuruluş olan Ekonomik İşbirliği Teşkilatı, İran, Türkiye, Pakistan, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Afganistan dahil olmak üzere ile 10 ülkeden oluşmaktadır.