İstanbul'da "Kudüs Öncüleri Kılıcımızı Taşıyor" konferansı

Uluslararası Destekleme Platformu tarafından İstanbul'da düzenlenen "Kudüs Öncüleri Kılıcımızı Taşıyor" Konferansı birçok ülkeden siyasi lidere ev sahipliği yapıyor.

Üç gün sürecek konferansa Hamas lideri İsmail Heniyye ve Hamas Dış İlişkiler Sorumlusu Halid Meşal'in yanı sıra Lübnan Tevhid Hareketi lideri Şeyh Bilal Şaban da katıldı.

Konferansta konuşan Heniyye, işgal rejimiyle ilişkileri normalleştirme anlaşmalarını imzalayan ülkelerin zayıflayacağını ve işgal rejiminin de güçlenmeyeceğini söyledi.

Heniyye, işgal rejimiyle ilişkileri normalleştirme furyasına son verilmesi gerektiğini dile getirerek, “Bu kanserin İslam ümmetinin bünyesinde yayılmasına izin vermemeliyiz” dedi.

Kudüs’ün mücadelenin ekseni olduğuna dikkat çeken Heniyye, işgal rejiminin Kudüs’teki ihlallerine karşı koymakla yetinilmemesi ve kentin işgalden kurtarılması için kapsamlı planlar yapılması gerektiğini ifade etti.

Direnişin gücünü geliştirmeye devam ettiğini belirten Heniyye, direnişin stratejik tercihleri olduğunu ve olmaya da devam edeceğini kaydetti.

Heniyye, ümmetin farklı kesimleriyle birlikte ortak bir cephe oluşturarak Siyonist düşmanla tarihi mücadeleyi kazanmanın vaktinin geldiğini bildirdi.

Kudüs’ün Kılıcı Savaşı’nın işgal güçlerinin Kudüs’e ve Gazze’ye saldırılarına cevap olduğuna ve işgal güçleriyle mücadelede önemli bir dönüm noktası teşkil ettiğine değinen Heniyye, Amerika’nın Afganistan’dan çekilmesinin bölgedeki müttefiklerini de zayıflatacağı yorumunda bulundu.

Lübnan Tevhid Hareketi lideri Şeyh Bilal Şaban ise, burada yaptığı konuşmada ayet-i kerimedeki ‘Muhakkak ki, Müminler kardeştir' düsturuna rağmen Müslümanların ulusal önceliklere ikna edildiğini, buna mukabil Siyonistlerin dünyanın dört bir yanından farklı kavimdeki Yahudileri çatısı altında topladığını belirtti.

Direniş hareketlerini ‘ terör örgütü' olarak etiketleyen Amerika, İngiltere ve Avustralya gibi emperyalist yönetimlere de seslenen Şaban, "Siz sadece terörist değil aynı zamanda yalancısınız. Tarih sizin Irak'tan Afganistan'a, Lübnan'dan Vietnam'a kadar yaptıklarınıza şahittir." dedi.

Şaban son olarak, asıl işgal altında olanın Filistinliler olmadığına dikkat çekerek ‘Onlar kahramanca direniyorlar. Asıl işgal altında olan bizim başkentlerimiz ve ülkelerimizdir." diye konuştu.