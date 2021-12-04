Siyonist Rejim ile normalleşmeye son verilmeli

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, İstanbul'da düzenlenen "Kudüs Öncüleri Kılıcımızı Taşıyor" Konferansı sırasında Siyonist Rejim ile normalleşme sürecine ilişkin Mehr muhabirine değerlendirmede bulunarak, "Siyonist düşmanla ilişkileri normalleştirme politikasının bir an önce durdurulması gerektiğine inanıyoruz. İslam ümmeti, normalleşme sürecinin daha fazla devam etmesine izin vermemelidir.” dedi.

Siyonist Rejim ile normalleşmeye son verilmesi gerektiğini vurgulayan Heniyye, “Çünkü bu politika şer ve kötülükten iberettir. Normalleşme politikasının sadece Tel Aviv'e hizmet ettiği açıktır.” ifadesini kullandı.

İsmail Heniyye, “Siyonistlerle ilişkilerin normalleşmesi, İslam ümmetinin büyüklüğünü sorguluyor ve tarihini yok ediyor. Bu nedenle İslam ümmetinin tüm kesimlerinden işgalci Siyonist rejimle ilişkileri normalleştirme politikasını durdurmak için elinden geleni yapmasını istiyoruz. Siyonist rejimle ilişkileri normalleştirmek için anlaşma imzalayan hükümetleri de bu eylemi yeniden gözden geçirmeye çağırıyoruz. Bu ülkeler artık aklını başına toplamalı." diye konuştu.

Perşembe günü açılışı yapılan konferansta konuşan Heniyye, işgal rejimiyle ilişkileri normalleştirme anlaşmalarını imzalayan ülkelerin zayıflayacağını ve işgal rejiminin de güçlenmeyeceğini söyledi.

'İşgal rejimiyle ilişkileri normalleştirme furyasına son verilmeli'

Heniyye, işgal rejimiyle ilişkileri normalleştirme furyasına son verilmesi gerektiğini dile getirerek, “Bu kanserin İslam ümmetinin bünyesinde yayılmasına izin vermemeliyiz” dedi.

Kudüs’ün mücadelenin ekseni olduğuna dikkat çeken Heniyye, işgal rejiminin Kudüs’teki ihlallerine karşı koymakla yetinilmemesi ve kentin işgalden kurtarılması için kapsamlı planlar yapılması gerektiğini ifade etti.

Direnişin gücünü geliştirmeye devam ettiğini belirten Heniyye, direnişin stratejik tercihleri olduğunu ve olmaya da devam edeceğini kaydetti.

Heniyye, ümmetin farklı kesimleriyle birlikte ortak bir cephe oluşturarak Siyonist düşmanla tarihi mücadeleyi kazanmanın vaktinin geldiğini bildirdi.

Kudüs’ün Kılıcı Savaşı’nın işgal güçlerinin Kudüs’e ve Gazze’ye saldırılarına cevap olduğuna ve işgal güçleriyle mücadelede önemli bir dönüm noktası teşkil ettiğine değinen Heniyye, Amerika’nın Afganistan’dan çekilmesinin bölgedeki müttefiklerini de zayıflatacağı yorumunda bulundu.