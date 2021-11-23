İstanbul'da "Uluslararası Beyt-ül Makdis Öncüleri Konferansı" düzenlenecek

Filistin halkıyla dayanışma amacaıyla İstanbul’da Uluslararası 12. Beyt-ül Makdis Öncüleri Konferansı düzenlenecek.

Dünyadan 500 kişinin katılımıyla düzenlenecek olan konferansa direnişin ve Filistin halkının kıdemli liderleri de katılacak.

Bu konferansta işgal altındaki Kudüs'teki gelişmeler, Kudüs'ün ve Batı Şeria'nın Yahudileştirilmesi, Filistinli tutsakların meselesi, Gazze'nin kuşatılması ve yeniden inşası, Filistinli kadın ve çocukların hakları gibi konular ele alınacak.

İslam dünyası ve Arap dünyasından 50 ülkenin katılacağı konferansa Filistin meselesinde faaliyet yapan önemli şahsiyetlerin de katılması bekleniyor.