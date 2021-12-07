Velayeti, Suriye Dışişleri Bakanı ile görüştü

Velayati, bu görüşmede İran ve Suriye arasındaki stratejik ilişkilere dikkat çekerek iki ülke arasındaki ilişkilerin tam anlamıyla geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

İranlı kıdemli politikacı, Suriye'de düşmanlara karşı direnişin devam ettiğini belirterek, direnişin emperyalizmi yenebileceğini ifade etti.

Suriye ulusunun direniş yoluyla çok sayıda müttefik düşmana karşı mücadelede galip geldiğine işaret eden Velayeti Direniş Cephesi'nin nihai zaferinden emin olduğunu belirtti.

"Kuşkusuz, Direniş Cephesi nihai zafere ulaşacaktır" diyen velayeti, Yemen'deki gelişmelere de dikkati çekerek şunları söyledi: "Yemen direnişi, işgalcileri yendi ve yakında onları güçlerini geri çekmeye zorlayacak ve İslami değerlerin bağımsız ve güçlü bir destekçisini olarak halkın menfaatlerini güvence altına alacak."

Lübnan'daki direnişe de işaret eden Velayeti, "Şüphesiz Lübnan halkı, ABD ve çetelerinin bölgede yarattığı sorunları aşacak ve Lübnan'ın bağımsızlığının ve toprak bütünlüğünün bayraktarı olarak direnmeye devam edecektir" dedi.

Faysal Mikdad ise Suriye halkına ve hükümetine verdiği destekten dolayı İran halkı ve hükümetine teşekkürlerini ileterek, Şam-Tahran ilişkilerinin kilit önemine dikkat çekti ve iki cumhurbaşkanının görüşmesini ikili ilişkilerde bir dönüm noktası olarak nitelendirdi.

Suriyeli üst düzey diplomat, "İran ile Suriye arasındaki etkileşim ve işbirliği, gelecek nesillere bu güçlü ilişkinin stratejik boyutlarını anlamaları ve yabancıların ve maceraperestlerin müdahale etmesine izin vermemeleri için bir mesajdır." değerlendirmesini yaptı.

Suriye Dışişleri Bakanı, ABD'nin bölgeden çekilmesi gerektiğine vurgu yaparak, "ABD'nin bu bölgede bir geleceği yok ve Suriye topraklarından çıkması gerekiyor" dedi.