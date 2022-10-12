Velayeti, İran-Rusya ilişkilerini değerlendirdi

İran İslam Devrimi Lideri'nin Uluslararası İşlerden Sorumlu Danışmanı Ali Ekber Velayati, Sputnik'e verdiği demeçte İran ve Rusya ilişkilerini değerlendirdi.

İran ile Rusya arasındaki iyi ve stratejik ilişkilere vurgu yapan Velayeti, iki ülke arasındaki ilişkilerin iyi ve stratejik düzeyde olduğunu ve gün gittikçe geliştiğini ifade etti.

Velayeti, "Günümüz dünyası, bazılarının her zaman arzu ettiği tamamen uluslararası statüye değil, bölgesel işbirliğine dayanmaktadır" dedi.

Velayeti, "Bir ülkenin sınırlarına başka bir ülke tarafından yapılacak herhangi bir saldırı gerilime ve savaşa yol açmakta ve bu konu ABD ve Siyonist Rejim gibi sürekli kaos yaratmaya çalışan bazı partilerin varlığına yol açmaktadır" ifadesini kullandı.

İslam Devrimi Lideri'nin Uluslararası İşlerden Sorumlu Danışmanı Velayeti, İran ve Rusya'nın Güney Kafkasya konusunda temel görüş ayrılıkları olmadığını söyledi.



Velayeti ayrıca, NATO'nun uluslararası normlar dışında her konuya müdahale etmek için ABD'nin talebi üzerine dünyanın herhangi bir yerinde atılan her kurşunu izlediğine dikkat çekti.