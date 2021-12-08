Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

Velayeti, Suriye Dışişleri Bakanı ile görüştü

İran İslam Devrimi Lideri'nin Uluslararası İşlerden Sorumlu Danışmanı Ali Ekber Velayati, resmi temaslarda bulunmak üzere Tahran’a gelen Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad ile görüştü.

Velayati, bu görüşmede İran ve Suriye arasındaki stratejik ilişkilere dikkat çekerek iki ülke arasındaki ilişkilerin tam anlamıyla geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

İranlı kıdemli politikacı, Suriye'de düşmanlara karşı direnişin devam ettiğini belirterek, direnişin emperyalizmi yenebileceğini ifade etti.

Suriye ulusunun direniş yoluyla çok sayıda müttefik düşmana karşı mücadelede galip geldiğine işaret eden Velayeti Direniş Cephesi'nin nihai zaferinden emin olduğunu belirtti.

"Kuşkusuz, Direniş Cephesi nihai zafere ulaşacaktır" diyen velayeti, Yemen'deki gelişmelere de dikkati çekerek şunları söyledi: "Yemen direnişi, işgalcileri yendi ve yakında onları güçlerini geri çekmeye zorlayacak ve İslami değerlerin bağımsız ve güçlü bir destekçisini olarak halkın menfaatlerini güvence altına alacak."

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Rus mevkidaşı ile görüştü

Resmi temaslarda bulunmak üzere Moskova’ya giden İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri Keni, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov ile bir araya geldi.

Görüşmede İran ile P4+1 ülkleri arasındaki görüşmelerdeki son gelişmeler ele alındı.

Taraflar ayrıca iki ülkenin uluslararası meseleler ve İran ile P4+1 ülkeleri arasındaki görüşmeler hakkında istişarelere devam etmesi gerektiğini vurguladılar.

ABD'nin yaptırımları kaldırmadan nükleer anlaşmaya dönmesinin bir yolu yok

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan Rusya’da yayınlanan Kommersant gazetesine verdiği mülakatta, İran’ın iyi niyetli olduğunu belirterek, başarılı görüşmelere hazır olduklarını söyledi.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, “Batı’nın yükümlülüklerini yerine getirmemesine rağmen, İran iyi niyetlidir ve tek taraflı ve yasa dışı yaptırımların kaldırılması amacıyla iyi bir anlaşmaya varmak için verimli görüşmelere hazırdır” ifadesini kullandı.

Emir Abdullahiyan, "İran’ın nükleer programıyla ilgili durum, ABD’nin nükleer anlaşmayı yok etme girişiminden vezgemediği için yaratılmıştır" dedi.

Emir Abdullahiyan ayrıca, “Son altı turda Viyana’da yapılan görüşmelerde ABD’nin anlaşmadan çıktıktan sonra İran milletine dayattığı yaptırımları kaldırmadan anlaşmaya dönmesinin bir yolu olmadığını hâlâ anlamadığı İran için netleşti” ifadelerinde bulundu.

İyi bir anlaşmaya varma kunusunda ciddiyiz

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan sosyla medya İnstagram hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımda, “İyi bir anlaşmaya varma konusunda ciddiyiz. Halkın sonuçları somut bir şekilde hissedebilmeleri için anlaşma kapsamlı olmalıdır” dedi.

Emir Abdullahiyan’ın paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

“İran heyetinin yazılı olarak sunduğu metin tamamen nükleer anlaşma çerçevesindedir ve anlaşmanın ötesine bir şey yok. Bay Borrell'e açıkça İran'daki %90 zenginleştirme haberlerinin yalan olduğunu söyledim

Görüşmelerin devamında karşı tarafların yaptırımların kaldırılması da dahil olmak üzere Viyana'ya belirli öneri ve yanıtlarla gelmeleri ve suçlama oyununu oynamayı bırakmaları bekleniyor. Bu durumda iyi bir anlaşma mümkün olabilir. Biz Viyana’da müzakere mantığı çerçevesinde diplomasi ve müzakere yolunu izleyeceğiz.”

Reisi: Halkın sofrasını müzakerelere bağlamayacağız

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, "Öğrenci Günü" münasebetiyle Tahran'daki Şerif Teknoloji Üniversitesi’nde düzenlenen törene katıldı.

Cumhurbaşkanı Reisi bu törende yaptığı konuşmada, ülkedeki bazı sorun ve krizlere değinerek, “Bu sorunların çözümünü öncelikle halkın hükümete olan güveninde görüyorum” dedi.

Petrol satışlarının ve ihracatının arttığına dikkati çeken Reisi, hükümetin önceliklerini unutmamaya çalıştığını söyledi.

Reisi, “Müzekereler konusunda bazıları gece gündüz döviz kurunu yükseltmek ve doların müzakerelere bağlı olduğunu kanıtlamaya çalışıyorlar. Güvenlik kurumları bunu takip etmektedir. Halkın sofrasını müzakerelere bağlamayacağız” ifadelerinde bulundu.

İran'da koronavirüs salgını ile ilgili son gelişmeler

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 79 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 3 bin 514 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 130 bin 356’ya vaka sayısı ise 6 milyon 141 bin 335’e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 213’ünün durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 5 milyon 936 bin 975’e ulaştı." ifadesi kullanıldı.