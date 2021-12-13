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13 Ara 2021 11:14

ABD'de silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

ABD'de silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

ABD'nin Teksas eyaletinde bir etkinlik sırasında arabadan ateş açılması sonucu bir kişinin öldüğü ve en az 13 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Harris County Şerif Ed Gonzalez, saldırının 18:40 civarında ve Houston'ın yaklaşık 25 mil batısında gerçekleştiğini ifade etti.

Gonzalez, Baytown'da bir mum ışığı seremonisi sırasında için yaklaşık 50 kişinin toplandığını saldırıya uğradıklarını belirtti. "Tam da balonları havaya saldıkları sırada araç geldi ve neredeyse tam o sırada kalabalığa ateş açtılar" dedi.

Gonzalez, yaralılardan birinin helikopterle hastaneye kaldırıldığını ve yaralılar arasında küçük bir çocuğun olduğunu da belirtti.

Silahlı saldırının çete bağlantılı olup olmadığının araştırıldığı ifade edildi.

Kaynak: Habertürk

News Code 1899147
https://tr.mehrnews.com/news/1899147/

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