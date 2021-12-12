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12 Ara 2021 09:09

Omicron varyantı resmen Türkiye'de

Omicron varyantı resmen Türkiye'de

Türkiye Sağlık Bakanı Koca Omicron varyantının Türkiye'de görüldüğünü açıkladı. Bakan Koca biri İstanbul, 5'i İzmir olmak üzere 6 vakanın görüldüğünü bildirdi.

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün Omicron varyantının Türkiye'de altı kişide tespit edildiğini açıkladı.

Koca altı kişiden birinin İstanbul'da, 5'inin ise İzmir'de olduğunu söyledi.

Koca, "Bu 6 vakanın hastane ihtiyacı olmadı. Belirtileri hafif ayaktan takip edilen sorunu olmayan hastalar" dedi.

Koca ayrıca, "Omicron varyantıyla ilgili vatandaşın tereddütü olmasın. Bulaşıcılığı daha fazla ama etkisinin ön belirtilerle daha düşük olabileceği şeklinde düşünüyoruz. Yapılması gereken vatandaşımızın bugüne kadar olduğu gibi tedbirlere devam etmesidir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Cumhuriyet

News Code 1899121
https://tr.mehrnews.com/news/1899121/

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