"Barınamıyoruz" eylemine polis müdahalesi: 90 gözaltı

Yetersiz yurt imkânları ve ev kiralarındaki artışı protesto eden üniversite öğrencilerinin başlattığı Barınamıyoruz Hareketi'nin otobüsü Ankara girişinde durduruldu. Polisin darp ederek müdahale ettiği öğrencilerden 90'ı gözaltına alındı. Gençlere yolu aç sloganı atılırken Barınamıyoruz hareketinin sosyal medya hesabından, "Bizi nezarethanede mi barındıracaksınız?" paylaşımı yapıldı.

Gazeteciler de gözaltına alındı

'Barınamıyoruz" eylemi için Ankara'ya gitmek isteyen öğrencileri görüntüleyen gazeteci Nebiye Arı, Artı Gerçek muhabirleri Yağmur Kaya ve Hilal Işık gözaltına alındı. Nebiye Arı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Gözaltına alınıyoruz! Basın kartım olmadığı söylenerek gözaltına alınıyoruz, çalışma arkadaşım Işık ile beraber araca bindirildik ve polis tarafından azarlandık. Bağımsız gazeteci olduğumu söylememe rağmen işe yaramadı." bilgisini paylaştı.

ÇHD'den açıklama

ÇHD Ankara Şubesi gözaltılara ilişkin olarak, "Barınamıyoruz' demek için Ankara'ya gelen öğrencilerin gözaltı takibini yapmak üzere karakola geçiyoruz. Ankara girişinden gözaltına alınan öğrencilerin bir kısmı Atayurt Jandarma Karakolunda bir kısmı Kazan İlçe Emniyet Müdürlüğünde tutuluyor. Her iki karakoldaki süreci de takip etmek üzere buradayız. Kızılay'dan gözaltına alınan öğrenciler İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubeye götürülüyor." açıklaması yapıldı.

"Ankara'ya gideceğiz, yol açılana kadar bekliyoruz"

Otobüsten inen öğrenciler, "Bizim geri dönüşümüz yok! Ankara'ya gideceğiz, yol açılana kadar bekliyoruz. Bütün Türkiye'nin gözü kulağı barınamayan, geçinemeyen, borçlu öğrencilerden yana, biliyoruz. Ya yolu açacaksınız, ya yolu açacaksınız!" ifadesini kullandı.

İzmir'den Ankara'ya gelen 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan öğrenci , "İzmir'den Ankara'ya gelen arkadaşlarımızdan 4'ü Ankara girişinde gözaltına alındı. Geri kalanı da otobüste rehin tutuluyor. Bizim yol arkadaşlarımıza sözümüz var; direneceğiz ve asla geri dönmeyeceğiz!" dedi.

Kaynak: T24