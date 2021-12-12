ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Moskova ve Kiev’i ziyaret edecek

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Karen Donfried, 13-15 Aralık’ta Moskova ve Kiev’i ziyaret edecek, ardından Brüksel’e geçerek AB ve NATO temsilcileri ile Ukrayna etrafındaki durumun diplomatik çözümünü görüşecek.

Açıklamada, “Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Karen Donfried, üst düzey hükümet yetkilileri ile görüşmek üzere 13-15 Aralık’ta Kiev ve Moskova’yı ziyaret edecek” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca Donfried’in söz konusu ziyaretlerin ardından Ukrayna etrafındaki duruma diplomatik çözüm bulma çabalarını görüşmek üzere 15-16 Aralık tarihlerinde ABD’nin AB ve NATO ortaklarıyla istişarelerin gerçekleştirileceği Brüksel'e geçeceği ifade edildi.

‘Donfried’in, Rusya Devlet Başkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Kozak ile görüşmesi planlanıyor’

Diğer yandan Rusya Devlet Başkanlığı İdaresi’nden bir kaynak, Sputnik’e açıklamasında Karen Donfried’in önümüzdeki çarşamba günü Rusya Devlet Başkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Dmitriy Kozak ile görüşmesinin planlandığını belirtti.

İlgili soruyu yanıtlayan yetkili, “Çarşamba günü için böyle bir görüşme planlanıyor” ifadesini kullandı.