Erdoğan'ın inadı ekonomik çöküşü hızlandırıyor

ABDnin ünlü gazetesi New York Times, Türkiye’de yaşanan ekonomik krizi ve TL’deki değer kaybını köşesine taşıdı.

Gazetenin muhabiri Patricia Cohen imzalı haberde, “Türkiye’nin ekonomisi nasıl bu kadar kötüye gitti” başlığı kullanılırken, “Pandemiden önce de Türkiye finansal erimeyi uzaklaştırmaya çalışıyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni ekonomik planıyla kriz hızlandı” yorumu yapıldı.

Gazete, “Türkiye’deki ekonominin kötü olduğuna dair emareler her yerde. İndirimli ekmek büfelerinin önünde yılan gibi kuyruklar oluşuyor. İlaç, süt ve tuvalet kağıdı fiyatları artıyor. Bazı benzin istasyonları stokları tükenince kapanıyor. Sokakta öfkeli insanlar birbiriyle kavga ediyor” yorumuna yer verdi.

Türk Lirası’nın dolar karşısına değer kaybetmesiyle birçok ürünün fiyatının arttığına ve insanların gıda ve akaryakıta erişiminin güçleştiğini yazan Gazete, “Genç işsizliği yüzde 25 seviyelerinde. Cumhurbaşkanı’na destek düşüyor, yoksul kesim sefalet yaşarken, orta sınıf da yoksullaşıyor” yorumuna yer verdi.

Gazete ayrıca, Türkiye'yi 18 yıldır yöneten Erdoğan, özellikle acı veren bu reçeteye uzun süre direndi, ancak ülkenin enflasyon oranı şaşırtıcı bir şekilde yüzde 21'i aşsa bile faiz oranlarını düşürmeye devam etme kararlılığı, Türkiye'ye bir devrilme noktasına itiyor gibi görünüyor, yorumunda bulundu.

Gazeteye göre, Erdoğan, faiz oranlarını düşük tutarak tüketicilerin alışveriş yapmaya daha istekli olacağını ve işletmelerin borçlanmaya, ekonomiye para yatırmaya ve işçi kiralamaya daha yatkın olacağını savunuyor.

Kaynak: Milli Gazete