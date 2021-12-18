Türkiye'de zamlar durdurulamıyor

Merkez Bankası’nın faiz indirimi beraberinde döviz artışını tetiklerken olan vatandaşın cebine oluyor.

Üç ay üst üste yapılan faiz indirimleri sonucunda Dolar/TL 17, Euro/TL ise 19 seviyesine yükseldi. Art arda gelen rekorlar enflasyona da olumsuz olarak yansıdı. TL’nin üç ayda değer kaybı yüzde 57’yi de aştı. Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre yüzde 21,31’e ulaşan enflasyonu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) yüzde 58.65 olarak açıkladı.

Bir gün arayla 10 TL arttı

Enflasyondaki bu artış mutfağa yansıdı. İstanbul’da Happycenter isimli marketten önceki gün alınan 5 litrelik Biryağ için vatandaşlar 129 lira 95 kuruş ödedi. Dün aynı marketin aynı şubesine giden vatandaşlar ürünün fiyatının 10 lira birden arttığını gördü.

Kaynak: Kronos