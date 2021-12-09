Moskova yarın Güney Kafkasya konulu toplantıya ev sahipliği yapacak

Türk medyasına göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından önerilen Güney Kafkasya bölgesel işbirliği platformunun ilk toplantısı yarın yapılacak.

Türk Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Güney Kafkasya’da kalıcı barış ve istikrarın tesisine yönelik olarak Sayın Cumhurbaşkanımız ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev tarafından önerilen 3+3 formatındaki bölgesel işbirliği platformunun ilk toplantısı 10 Aralık 2021 tarihinde Moskova’da düzenlenecektir.

Azerbaycan, Ermenistan, RF ve İran’ın Dışişleri Bakan Yardımcıları düzeyinde katılacakları toplantıda ülkemizi Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlığındaki heyetimiz temsil edecektir."