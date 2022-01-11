  1. Siyaset
11 Oca 2022 16:34

İran Filistin'e desteğini yineledi

İran Filistin'e desteğini yineledi

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Katar'ın başkenti Doha'da İslami Direniş Hareketi (Hamas) Siyasi Birimi Başkanı İsmail Heniyye ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İran'ın Katar Büyükelçiliği'nde İslami Direniş Hareketi (Hamas) Siyasi Birimi Başkanı İsmail Heniyye ile bir araya geldi.

Filistin'in son durumu ele alndığı görüşmede Emir Abdullahiyan, işgalci rejimin Filistin halkına ve Kudüs'teki kutsal mekanlara yönelik saldırılarını kınadı.

Emir Abdullahiyan ayrıca, İran'ın Filistin halkının haklı davasına ve Siyonist Rejim'in işgalciliğine karşı duran direnişe verdiği desteği yineledi.

Hamas lideri ise İran'a Filistin'e verdiği destekten dolayı teşekkür ederek, Arap devletleri, İslam ülkeleri ve uluslararası toplumdan Siyonist Rejim’in Filistin'deki kötü eylemlerine karşı ortak bir tavır takınmalarını istedi.

Umman temasları ardından Doha'ya giden Emir Abdullahiyan Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüştü.

Emir Abdullahiyan bu görüşmede Cumhurbaşkanı Reisi’nin selamlarını Katar Emiri’ne iletti.

Görüşmede iki ülkenin siyasi ve ekonomik alandaki ilişkileri ve bu ilişkilerin geliştirme yolları ele alındı.

News Code 1899790
https://tr.mehrnews.com/news/1899790/

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