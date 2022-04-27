Hamas liderinden Dünya Kudüs Günü mesajı

Heniyye, Dünya Kudüs Günü mesajında, düşmanın bütün çizgileri aşan girişimlerinin ve Mescidi Aksa'ya yönelik saçmalamalarını artırmasının ikili çatışmanın bölgesel bir çatışmaya dönüşmesine sebep olabileceği uyarısında bulundu.

Heniyye, Filistin halkının, murabıt kadın ve erkeklerin, 1948'de işgal edilmiş bölgedeki Filistin halkının ve Gazze'deki destek güçlerinin düşmanın mübarek Mescid-i Aksa'yla ilgili planlarını boşa çıkarmayı başardığını ifade etti.

Heniyye, Dünya Kudüs Günü'nün Kudüs davasının gençlerin zihinlerinde canlı tutulması için yerleşik ve kalıcı bir gelenek halini aldığını dile getirirken, Kudüs davasının, burada Müslümanlara ve hıristiyanlara ait kutsal mekanların çok ve büyük olaylara sahne olduğuna işaret etti.

Heniyye açıklamasında, işgal rejiminin Mescid-i Aksa'yı zaman ve mekan yönünden paylaştırma planına da işaret ederek, siyonist düşmanın bu planını hayata geçirmek için Arap dünyasındaki bazı yönetimlerle ilişkileri normalleştirme politikasından, gerçekleştirdiği görüşmelerden, konferanslardan ve ittifaklardan yararlandığına dikkat çekti.

Kaynak: Filistin Enformasyon Merkezi