Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan Katar'da

Umman temaslarını tamamlayan İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, ikili ilişkileri görüşmek üzere Katar'ın başkenti Doha'ya gitti.

Emir Abdullahiyan Doha'da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Katar ziyareti sırasında önce Katar Emiri ve sonra Dışişleri Bakanı ile görüşeceğiz. Bu görüşmelerde ikili ilişkilerle bölgesel ve küresel meseleler ele alınacak” dedi.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan Ummanlı yetkililerle görüşmek için dün Maskat’a gitmişti.

Emir Abdullahiyan Umman ziyareti sırasında Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi ve Bakanlar Kurulundan sorumlu Başbakan Yardımcısı Seyyid Fahd bin Mahmud Al Said ile görüşmüştü.