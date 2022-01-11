Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan Katar Emiri ile görüştü

Umman temasları ardından Doha'ya giden İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi.

Emir Abdullahiyan bu görüşmede Cumhurbaşkanı Reisi’nin selamlarını Katar Emiri’ne iletti.

Görüşmede iki ülkenin siyasi ve ekonomik alandaki ilişkileri ve bu ilişkilerin geliştirme yolları ele alındı.

Yaptırımların kaldırılması amacıyla yapılan Viyana görüşmeleri, Afganistan ve Yemen meselesi de bu görüşmede ele alınan diğer konulardı.

İran’ın bölgesel tutumunu açıklayan Emir Abdullahiyan, bölgedeki ülkelerle ikili veya çok taraflı formatlarda ilişkileri geliştirmeye hazır olduklarını belitti.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ise ikili ilişkilerin ve bölgesel işbirliğinin önemine değinerek, ülkesinin işbirliklerini geliştirmekten yana olduğunu söyledi.

Emir Abdullahiyan ayrıca Doha ziyareti sırasında Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüştü.

Umman temaslarını tamamlayan İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, ikili ilişkileri görüşmek üzere Katar'ın başkenti Doha'ya gitti.

Emir Abdullahiyan Doha'da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Katar ziyareti sırasında önce Katar Emiri ve sonra Dışişleri Bakanı ile görüşeceğiz. Bu görüşmelerde ikili ilişkilerle bölgesel ve küresel meseleler ele alınacak” demişti.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan Ummanlı yetkililerle görüşmek için dün Maskat’a gitmişti.

Emir Abdullahiyan Umman ziyareti sırasında Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi ve Bakanlar Kurulundan sorumlu Başbakan Yardımcısı Seyyid Fahd bin Mahmud Al Said ile görüşmüştü.