BAE, Varlık Fonu'ndaki batık şirketlere talip

Diken'in Financial Times'tan aktardığı habere göre, BAE'nin kamu yatırımlarını yöneten ADQ fonunun yöneticisi Muhammed Hasan el Süveydi, TL'nin zayıf durumuna işaret etti ve bu durumun Türk varlıklarını almak için 'harika bir zaman' olduğunu söyledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bir süre önce Veliaht Prens Muhammed bin Zayed el Nahyan ile telefonda görüşmüş ve iki ülke ilişkileri geliştirmek için karşılıklı adımlar atmıştı.

İki ülke ekonomik alanda mutabakat zaptı imzalamıştı.

El Süveydi, halihazırda birkaç fırsatı değerlendirmek için Türkiye Varlık Fonu’yla görüştüklerini dile getirdi. BAE’li yönetici, bunlar arasında TVF bünyesindeki şirketlerin de olduğunu, TVF elinde bulunan paraya sıkışmış zor durumdaki bazı şirketleri incelediklerini söyledi. TVF’nin yönetim kurulu başkanlığını Erdoğan yürütüyor.