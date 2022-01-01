  1. Ekonomi
1 Oca 2022 08:34

Türkiye'de doğalgaz fiyatlarına yüzde 15 ile 50 arasında zam

Türkiye'de doğalgaz fiyatlarına yüzde 15 ile 50 arasında zam

Doğalgazda, ocak ayı için mesken tarifesine yüzde 25, sanayi aboneleri için geçerli tarifeye yüzde 50 ve elektrik üretim amaçlı tarifeye yüzde 15 zam yapıldı.

Doğalgazda, ocak ayı için mesken tarifesine yüzde 25, sanayi aboneleri için geçerli tarifeye yüzde 50 ve elektrik üretim amaçlı tarifeye yüzde 15 zam yapıldı.

Dünya gazetesinde yer alan habere göre, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde ocak ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı.

Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine ocakta uygulayacağı satış fiyatı, mevcut tarifeye göre yüzde 25 artışla bin metreküp doğalgaz için 1860 lira oldu.

Ocakta yıllık tüketimi 300 bin metreküpün üzerinde olan sanayi abonelerinin tarifesinde, bin metreküp gazın fiyatı yüzde 50 artışla 6 bin 300 liraya, elektrik üretim amaçlı tarifede de yüzde 15 artışla 5 bin 520 liraya çıktı.

Doğalgazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor.

Kaynak: T24

News Code 1899544
Azar MAHDAVAN
https://tr.mehrnews.com/news/1899544/

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