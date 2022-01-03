Tahran'da İran-Türkiye ekonomik ilişkileri ele alındı

İran Dış Ekonomik İlişkiler Koordinasyon Merkezi'nin Türkiye ile ekonomik ilişkileri geliştirmeye yönelik stratejiler konulu toplantısı İran Dışişleri Bakanlığı Ekonomik Diplomasiden sorumlu Bakan Yardımcısı Mehdi Seferi başkanlığında ve ilgili kurumların ekonomik yardımcılarının katılımıyla düzenlendi.

Bu toplantıda Dışişleri Bakanlığı Akdeniz ve Doğu Avrupa Genel Müdürü, Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesinin öneminden bahsederek ilgili kurumlardan Türkiye ile ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ve bunun önündeki zorlukların çözülmesine ilişkin önerilerini sunmalarını istedi.

Toplantıda İran-Türkiye ilişkilerindeki mali konular ve mali alanla ilgili sorunların çözümü ve iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin genişletilmesi ele alındı.

Bunun yanı sıra enerji, elektrik ve finans sorunları ve bu konudaki görüş ayrılıkları ile İran ve Türkiye ortak projeleri masaya yatırıldı.

Toplantıda ayrıca İran ve Türkiye arasında kapsamlı bir işbirliği programının derlenmesi ve iki ülke arasındaki tercihli ticaret anlaşması ve ticaret dengesi konusu üzerinde de fikir birliğine varıldı.