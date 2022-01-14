Davutoğlu'ndan Millet İttifakı’na "değişim" önerisi

Türkiye Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilen 2018 seçimleri öncesi oluşan Millet İttifakı’nın 2023 seçimlerinde nasıl genişleyeceği tartışılırken “İttifakın yapısının değiştirilmesi” önerisi gündeme getirildi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e adı ve tasarımı değişecek yeni bir muhalefet ittifakı oluşturma önerisinde bulundu. İki liderin de bu öneriyi değerlendirdiği öğrenildi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu hafta içinde önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile akşam yemeğinde buluştu, daha sonra İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i partisinin genel merkezinde ziyaret etti. Her iki görüşme sonrasında da açıklama yapılmadı.

'Millet İttifakı’nın bir üst tasarıma geçmesi' önerisi

Gelecek Partisi yetkililerinden edinilen bilgiye göre görüşmelerde Türkiye’nin içinde bulunduğu sorunlar, muhalefet partilerinin tutumu, aralarındaki ilişkiler ve ittifak konuları ele alındı. Görüşmelerin asıl konusu ise Gelecek Partisi’nin de içinde yer alıp destek vereceği bir ittifak olabilmesi için 'Millet İttifakı’nın bir üst tasarıma geçmesi' önerisi oldu.

Gelecek Partisi yetkilileri Davutoğlu’nun iki lidere sunduğu önerinin gerekçesini şöyle açıkladı: “Oluşacak ittifak sadece seçime dönük bir ittifak olarak kalamaz. Seçim sonrası yönetim süreci, uygulanacak politikalar, kadroların belirlenmesi, parlamenter sisteme geçiş süreci ve bunun ardından yapılacak ilk seçimleri örgütlemesi gibi çok önemli ve büyük sorumluluklar var...”

Millet İttifakı’nın ortakları ittifakın geleceği ve genişleme olasılığı için seçim takviminin açıklanması şartını dile getiriyor. Ancak Gelecek Partisi bunun da doğru olmadığı görüşünde. İttifakın oluşması, gerekli kamuoyu desteğinin sağlanması ve geçiş sürecinin planlanması için bu çalışmaya bir an önce başlanması görüşünde.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu’nun Kılıçdaroğlu ve Akşener’le yaptığı görüşmede sunduğu öneriye 'hayır' yanıtı almadığı biliniyor. Ancak partilerin bu konuları yetkili organlarda değerlendirmesi bekleniyor. Gelecek Partisi yetkilileri önümüzdeki günlerde de bu görüşmelerin artarak devam edeceğini söylüyor.

Kaynak: Gazete Duvar