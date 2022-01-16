Fransa, nisan ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine hazırlanıyor. Mevcut Cumhurbaşkanı Macron’a en yakın rakip olarak merkez sağ Cumhuriyetçiler Partisi adayı Valerie Pecresse görülüyor. Pecresse, Yunanistan ziyaretinde bulundu.

Yunan Ta Nea gazetesine demeç veren Pecresse, Türkiye’yi kastederek, "Atina, uluslararası hukuku çiğneyen ve bölgesel ihtiraslarını tatmin etmek için Avrupa’yı rehin almaktan çekinmeyen bir ülkenin tahriklerine karşı desteklenmelidir. Fransa her zaman Yunanistan’ın yanında yer alacak" ifadelerini kullandı.

Ankara'nın AB üyeliğine karşı çıkacağım

Açıklamalarında, "Türk hükümetinin verdiği gözdağı beni etkilemiyor. Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) üyeliğine karşı çıkacağım. Türkiye’ye aday ülke olarak yapılan yardım da yeniden incelenmeli" cümlelerine yer veren Pecresse, istedikleri şekilde yönlendirilebilirse Türkiye'nin partner olacağını söyledi.

Kaynak: Yeni Şafak