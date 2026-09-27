Pezeşkiyan New York ziyaretini değerlendirdi

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na katılmak ve konuşma yapmak amacıyla gerçekleştirdiği New York ziyaretinin sonunda yaptığı açıklamada, ABD Başkanı’nın bu toplantıda kendisine yakışır sözler sarf ettiğini belirterek, “Bu açıklamalar bizim düşünce tarzımızı ve vereceğimiz yanıtı bir ölçüde değiştirdi. Genel Kurul’da, İran’ı, inançlarımızı ve düşüncelerimizi savunmak için elimizden geleni yaptık.” dedi.

Cumhurbaşkanı, Genel Kurul’un ardından İsviçre Cumhurbaşkanı, Norveç Başbakanı, Bangladeş Cumhurbaşkanı, Avrupa Konseyi Başkanı, Lübnan Başbakanı, Hollanda, Pakistan, Ermenistan ve Katar yetkilileri ile Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ile yoğun görüşmeler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Fox News, CBS ve El Cezire televizyonlarına verdiği röportajlara da değinen Pezeşkiyan, “Bunun yanı sıra önemli Amerikan medya kuruluşlarının genel yayın yönetmenleriyle görüşmeler yaptık. Ayrıca Amerikan düşünce kuruluşları ve seçkin isimlerle, yine İran’dan gelen ve Amerika’da yaşayan bazı İranlılarla bir araya geldik. İyi bir görüşmeydi ve samimi bir ortam vardı. Amerika’nın dört bir yanından İranlılar bu toplantıya katılmıştı.” ifadelerini kullandı.

Pezeşkiyan, tüm görüşme ve temaslarda İran halkının maruz kaldığı haksızlıkları ve Amerikalılar ile İsraillilerin işlediğini söylediği suçları dile getirdiklerini belirterek şöyle devam etti:

“Amerika dünyanın birçok yerinde çok sayıda suikasta öncülük ediyor ve teröristleri eğitiyor. İsrail de Amerika’nın desteğiyle dünyanın neresinde olursa olsun insanlara suikast düzenleyen ve sonunda da ‘Biz terörizmle mücadele ediyoruz’ diyen bir devlettir.”

Filistin’in ve saldırıya uğrayan ülkelerin haklarını savunduk

Pezeşkiyan, “Halkımız ve Ortadoğu, onların haksızlıklarının ve zorbalıklarının esiri durumunda. İslam ülkeleri olaylara farklı bakmalı ve uyanmalıdır. El ele vermeli ve bizi birbirimize karşı kullanmalarına izin vermemeliyiz.” dedi.

Cumhurbaşkanı, Müslümanların birbirlerinin kardeşi olduğunu belirterek, “Allah’ın sünneti ve Peygamber’in emri, Müslümanların kardeş olmasıdır. Birbirimizle kavga etmemeliyiz. Ancak onlar bizi birbirimize karşı konumlandırmaya çalışıyor.” ifadelerini kullandı.

New York’taki görüşme ve istişarelerine değinen Pezeşkiyan, “Dr. Erakçi 30 ila 40 dışişleri bakanıyla görüşmeler yaptı. Hâlâ New York’ta ve konuları takip ediyor.” dedi.

Pezeşkiyan ayrıca BM Genel Kurulu’na katılımın, uluslararası hukuku ihlal eden ve güven hakkında konuşanların dünyadaki en yıkıcı ve güvenilmez aktörler olduğunu ifade etmek için bir fırsat olduğunu söyledi.

Bölgedeki huzursuzluğun asıl nedeni Amerikalılar ve İsrailliler

Cumhurbaşkanı konuşmasının başka bir bölümünde, “Bize, ‘Gelin bunlarla konuşun’ dediler. Oysa imzaladığımız anlaşmalara uymuyorlar. Konuşursak buna uyacaklar mı? Biz, dünyanın bizim müzakerelerden korktuğumuzu veya diyalog istemediğimizi düşünmemesi için görüşüyoruz. Ya da bizi bölgedeki huzursuzluğun nedeni olarak görmesinler diye.” dedi.

Pezeşkiyan şöyle devam etti:

“Bölgedeki huzursuzluğun asıl nedeninin bu Amerikalılar ve İsrailliler olduğunu kanıtlamak istiyoruz. Yazdıklarına ve söylediklerine bağlı kalmıyorlar ve her gün yeni bir şey söylüyorlar.”

İran’ın mantıksız bir talepte bulunmadığını vurgulayan Pezeşkiyan, “Biz yalnızca kendi hakkımızı talep ediyoruz. Uluslararası hukuk ve uluslararası yükümlülükler çerçevesinde olan şey bizim istediğimizdir. Onların her talebi karşısında başımızı eğmeyeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Düşmanlar içerideki ayrılıkları artırmaya çalışıyor

Pezeşkiyan, “Düşmanlar içerideki anlaşmazlıkları artırmaya çalışıyor. Belki ABD Başkanı o sözleri söylemeseydi, biz de o şekilde konuşmazdık.” dedi.

Cumhurbaşkanı, “Terörist olanlar bize ‘Siz teröristsiniz’ diyor. Elbette Amerikan halkı oluşturulan bu durumdan memnun değil.” ifadelerini kullandı.

Pezeşkiyan sözlerini şöyle sürdürdü:

“Gerçekten hiçbir insan başkalarının su ve yiyecek yolunu kapatmaz. Gazze’de yaptıkları şey, insanlığın şimdiye kadar yaptığı en vahşi şeydir. Ardından da kürsüye çıkıp, ‘Bunlar (İranlılar) terörist, biz İran’ı yok etmek istiyoruz’ diyorlar! Teröristi yok et, İran’la ne işin var? Kullandıkları dil bile kabul edilemez.”

Dünyada hiç kimsenin “bir medeniyeti yok edelim, masum insanları kuşatalım” şeklindeki sözleri kabul etmediğini belirten Pezeşkiyan, şöyle konuştu:

“Eğer erkekseniz, erkekle savaşın. Örneğin 160 masum çocuğun bulunduğu bir okulu yaşamdan mahrum bırakmayın! Hiç kimse bunun neden yapıldığını açıklayamıyor. Bu durum, milletimizin haklılığını kendiliğinden ortaya koyuyor.”

İran Cumhurbaşkanı son olarak, “Daha onurlu ve daha güçlü bir şekilde ayağa kalkmaya ve onların karşısında durmaya çalışmalıyız. Allah’ın izniyle bunu halkın yardımı ve değerli Liderimizin rehberliğiyle yapacağız. Birliğimizi ve bütünlüğümüzü korumaya çalışacağız.” dedi.