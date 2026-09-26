Pakistan'ın kuzeybatısında patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Pakistan acil durum servislerinden yapılan açıklamada, saldırının cumartesi günü Dera İsmail Han'da meydana geldiği bilgisi paylaşıldı.

Associated Press'in (AP) aktardığına göre bir intihar saldırganı, bomba yüklü aracı yol kenarındaki polis kontrol noktasında infilak ettirdi.

Saldırıda en az 11 kişi hayatını kaybederken yaklaşık 30 kişi yaralandı. Yerel polis yetkilileri, ölen ve yaralananların büyük bölümünün güvenlik görevlileri ile olay yerindeki siviller olduğunu açıkladı.

İhbarın ardından acil durum ve kurtarma ekipleri bölgeye sevk edilirken yaralılar hastanelerde tedavi altına alındı.

Dera İsmail Han, Afganistan sınırındaki Hayber Pahtunhva eyaletinin bir bölgesidir.

Saldırıyı TTP üstlendi

Saldırının sorumluluğunu Pakistan Talibanı olarak bilinen Tehrik-i Taliban Pakistan (TTP) üstlendi.

TTP, Afganistan'da yönetimde bulunan Taliban'dan ayrı bir yapılanma olmakla birlikte iki örgüt arasında yakın bağlar bulunuyor.

