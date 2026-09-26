  1. Ekonomi
26 Eyl 2026 18:00

Türkiye, Çin, Malezya, Vietnam, Afganistan, Pakistan gibi ülkelere uçuşlar devam ediyor

Türkiye, Çin, Malezya, Vietnam, Afganistan, Pakistan gibi ülkelere uçuşlar devam ediyor

İmam Humeyni Havalimanı Şehir Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Ramin Kaşef Azer, “Şu anda Türkiye, Çin, Malezya, Vietnam, Afganistan, Pakistan gibi ülkelere uçuşlarımız var” dedi.

Basın mensuplarına konuşan İmam Humeyni Havalimanı Şehir Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Ramin Kaşef Azer,  “Yurt dışı uçuşlarla ilgili yeni kısıtlamalar henüz açıklanmadı” dedi.

Kaşef Azer, “Şu anda Türkiye, Çin, Malezya, Vietnam, Afganistan, Pakistan gibi ülkelere uçuşlarımız var. Havacılık yetkilileri, kapatılan uçuş rotalarının yeniden açılması konusunda istişarelerde bulunuyor.” dedi.

İranlı yetkili, “Yeni kısıtlamalar açıklanmadan önce Suudi Arabistan'a uçuşlarımız yoktu” diye konuştu
 

News ID 1938785

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