İsrail’in nükleer cephaneliği görmezden gelinerek silahsızlanmadan söz edilemez

İran Dışişleri Bakanlığı Hukuki ve Uluslararası İşlerden Sorumlu Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, sosyal medya platformlarından birinde yaptığı paylaşımda, Uluslararası Nükleer Silahların Tamamen Ortadan Kaldırılması Günü’nde dünya toplumunun önünde açık bir soru bulunduğunu belirterek şöyle yazdı:

“Silahsızlanmadan söz edilirken İsrail rejiminin nükleer cephaneliği nasıl görmezden gelinebilir?”

Garibabadi, “Silahsızlanma, barış ve küresel güvenlik; çifte standartlar ve belirli bir rejime sağlanan dokunulmazlıkla gerçekleştirilemez.” ifadelerini kullandı.