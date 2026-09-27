Erakçi: Hürmüz Boğazı’nın açılması için şartlarımız net

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, New York’ta İranlı gazetecilerle yaptığı görüşmede, “Bu yıl Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’ndaki varlığımız oldukça etkili ve hareketli oldu. Sayın Cumhurbaşkanı bugün Tahran’a döndü ve kendisinin buradaki varlığı çok önemliydi. Çok sayıda röportaj verdi, çeşitli görüşmeler gerçekleştirdi ve Genel Kurul’da çok önemli bir konuşma yaptı. Ben de kendisine eşlik ederek çeşitli yetkililer ve mevkidaşlarımla görüşmeler gerçekleştirdim.” dedi.

Erakçi, tüm bu görüşmelerde ana gündemlerinin Hürmüz Boğazı’nın açılmasıyla ilgili şartlarını ortaya koymak olduğunu belirterek, “Bu şartları açıklamak, sunmak ve savunmakla yükümlüydük. Bu konu, Sayın Cumhurbaşkanı’nın ve benim gerçekleştirdiğimiz tüm görüşmelerde gündeme getirildi.” ifadelerini kullandı.

Erakçi, söz konusu şartların arabulucularla yapılan görüşmelerde aktarılıp tamamen açıklandığını ve arabulucuların da bunları Amerikan tarafına ilettiğini söyledi.

Dışişleri Bakanı, “Bu görüşmelerde bu şartların mantığını ve kendi politikamızın dayandığı mantığı savunduk. Dünyadaki tüm ülkeler, İran’ın ülkesini nasıl iyi savunduğuna şahit oldukları gibi diplomasi alanında da güçlü bir şekilde hareket ettiğini kabul ediyor. Özellikle çeşitli planlar sunarak ve diplomasi için bir yol belirleyerek diplomatik ortamı kendi lehine yönlendirmeyi başardı.” dedi.

Erakçi, sundukları planların röportajlarda ve görüşmelerde açıklandığını ve aracılar üzerinden Amerikan tarafına iletildiğini belirterek, “İlk tepki ABD Başkanı tarafından açıklandı ancak arabuluculardan bize henüz herhangi bir şey iletilmedi.” diye konuştu.

Erakçi, “Maalesef ABD Başkanı’ndan çok sayıda çelişkili açıklama duyuyoruz. Kesin değerlendirmenin arabulucular tarafından bize bildirilmesini bekliyoruz ve kararımızı buna göre vereceğiz. Her halükârda şartlarımız açık. İleriye dönük atılacak her türlü adım, bu şartların yerine getirilmesine bağlıdır.” ifadelerini kullandı.

Erakçi, İRNA muhabirinin, İran’ın çeşitli plan ve girişimleri bulunduğu, buna karşın ABD Başkanı’nın hâlâ kendi tutumunu sürdürdüğü dikkate alındığında sürece ilişkin öngörüsünü sorması üzerine ise şunları söyledi:

“İran halkı açısından gelecek açıktır. Halkımız gücünü hem askeri alanda hem diplomatik alanda hem de ekonomik alanda ve yaptırımlar karşısında dünyaya gösterdi. Düşmanlarımız tüm yolları denedi. Hangi yolu denedilerse bir sonuca ulaşamadılar.”