Ulyanov’dan İran’ın Hürmüz planına destek mesajı

Rusya’nın Viyana’daki uluslararası kuruluşlar nezdindeki daimi temsilcisi Mihail Ulyanov, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda, “İran’ın önerisi pragmatik ve yapıcı görünüyor. ABD’nin nasıl bir tepki vereceğini görmek gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

Ulyanov’un bu açıklaması, İran’ın Washington’ın Tahran’ın öne sürdüğü şartları yerine getirmesi halinde Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması ve müzakerelerin yeniden başlatılması için yedi günlük bir sürecin başlatılmasını önerdiği bir dönemde geldi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, cuma günü Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısı kapsamında yaptığı açıklamada, ABD’nin öneriyi kabul etmesi halinde ilk adımların 4 ila 5 gün içinde atılacağını, Hürmüz Boğazı’nın 6. gün yeniden açılacağını ve 7. gün üzerinde anlaşmaya varılan konularla ilgili müzakerelerin başlayacağını belirtmişti.

Yayımlanan haberlere göre İran’ın önerisi, Katar aracılığıyla ABD’ye iletildi. Tahran, İran limanlarına yönelik deniz ablukasının kaldırılması, petrol yaptırımlarının kaldırılması ve bölgede ateşkes sağlanmasının planın şartları arasında yer aldığını açıkladı.

Bu arada Reuters, İran’ın cumartesi günü Washington’dan öneriye ilişkin resmi yanıtı hâlâ beklediğini bildirdi. Wall Street Journal ise ABD Başkanı Donald Trump’ın bu planı reddettiğini öne sürdü. Ancak haberin yayımlandığı ana kadar Beyaz Saray tarafından İran’ın önerisinin ayrıntılarına ilişkin resmi ve kamuya açık bir açıklama yapılmadı.