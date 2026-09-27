Erakçi, Malezya Dışişleri Bakanı ile görüştü

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun yıllık toplantısına katılmak üzere New York’a giden İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, cumartesi sabahı Malezya Dışişleri Bakanı Muhammed Hasan ile bir araya gelerek görüştü.

Dışişleri Bakanı, Malezya’nın İran’a yönelik askeri saldırıyı ve gerçekleştirilen savaş suçlarını kınayan ilkeli tutumundan dolayı teşekkür ederek, İran’ın ABD’nin saldırgan ve müdahaleci eylemleri karşısında güvenliğini ve ulusal egemenliğini savunma kararlılığını vurguladı.

Erakçi, ABD-İsrail’in İran’a yönelik dayattığı savaşla ilgili gelişmeleri, ABD’nin anlaşmalara uymamasını ve İran halkına yönelik ekonomik terörünü anlattı. Gelişmekte olan ülkelerin ortak çıkarlarını korumak ve ABD’nin hukuka aykırı uygulamaları ile yıkıcı tek taraflılığına karşı koymak için çaba göstermeleri gerektiğini belirtti.

İran Dışişleri Bakanı ayrıca Malezyalı mevkidaşını Hürmüz Boğazı’ndaki son gelişmeler, özellikle İran ile Umman arasında boğazda güvenli deniz taşımacılığı güzergâhlarının belirlenmesine ilişkin mutabakatın son durumu hakkında bilgilendirdi. Erakçi, bu su yolundaki güvensizliğin devam etmesinin tek nedeninin ABD’nin saldırgan eylemleri olduğunu savundu.

Görüşmede ayrıca İslam ülkelerinin, özellikle İslam İşbirliği Teşkilatı çerçevesinde, işgal altındaki Filistin’de ve bölgenin diğer ülkelerinde İsrail rejiminin gerçekleştirdiği soykırım ve suçlara karşı koymak amacıyla daha fazla iş birliği ve koordinasyon sağlamasının gerekliliği ele alındı.

İki taraf ayrıca ortak ilgi alanlarında ikili istişarelerin sürdürülmesi ve iş birliğinin genişletilmesi konusunda mutabık kaldı.