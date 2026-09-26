İsrail'in Gazze saldırılarında 262 gazeteci şehit oldu

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden 26 Eylül Filistinli Gazetecilerle Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla yapılan açıklamada, basın mensuplarının ve medya kuruluşlarının maruz kaldığı saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, Siyonist İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 262 basın mensubunun şehit olduğu, 433'ten fazlasının yaralandığı bildirildi.

Şehit olan basın mensuplarının 26'sının kadın olduğu, ayrıca 28 medya aktivistinin de yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Siyonist İsrail'in 50 gazeteci ve medya çalışanını alıkoyduğu, bunlardan 23'ünün halen tutuklu olduğu, 3 gazetecinin ise kayıp olduğu kaydedildi.

Saldırılarda katledilen gazetecilerin ailelerinden 32'sinin tüm fertleriyle yok edildiği, gazetecilere ait 53 evin tamamen veya kısmen yıkıldığı aktarıldı.

Gazetecilerin hedef alınmasının sahadaki gelişmelerin aktarılmasını engellemeyi ve sivillere yönelik ihlalleri gizlemeyi amaçladığı vurgulanan açıklamada, uluslararası toplum, Birleşmiş Milletler ve basın örgütlerinden Filistinli gazetecilerin korunması, saldırıların soruşturulması ve sorumlulardan hesap sorulması istendi.