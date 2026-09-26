Pezeşkiyan: Hürmüz Boğazı sorunu zorbalıkla çözülemez

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, New York'ta Katar merkezli El Cezire TV kanalının sorularını yanıtladı.

"ABD ile müzakereye güvenmiyoruz"

Pezeşkiyan, her müzakere sürecinin ardından tekrarlanan saldırılar ve yaptırımlar nedeniyle artık Washington ile yürütülen müzakerelere güvenmediklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, "Katar ve Pakistan halihazırda İran ile ABD arasında arabuluculuk yapıyor ve mesajlarımızı Washington’a iletiyor" dedi.

Washington ile yürütülen müzakerelerin daha önceki mutabakat zaptına dayandığını belirten Pezeşkiyan, Amerikalıların bu mutabakata yönelik tutumlarını netleştirmeleri gerektiğini vurguladı. Pezeşkiyan, "Daha önce bir anlaşma imzaladık ancak uygulanmadı; peki neden ve hangi gerekçeyle ABD Başkanı ile görüşeyim?" diyerek tepkisini dile getirdi.

Hürmüz Boğazı

Hürmüz Boğazı'na ilişkin değerlendirmelerde bulunan Pezeşkiyan, İran'a yönelik tüm yolların kapatıldığı bir ortamda Boğaz'ın kapatılmasının "doğal bir süreç" olduğunu savundu. Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Hürmüz Boğazı krizinin çözümünün güç kullanımıyla değil, müzakere yoluyla mümkün olduğunun altını çizdi.

Bölgesel güvenliğin ülkeler arası işbirliğiyle tesis edilebileceğini belirten Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, "Bölge için herhangi bir 'polise' ihtiyacımız yok" dedi.

Düşmanların stratejisinin İranlı yetkililer arasında nifak çıkarmaya dayalı olduğunu ifade eden Pezeşkiyan, buna karşın ülke genelinde benzeri görülmemiş bir iç dayanışmaya tanık olduklarını belirtti.

"İslam Devrimi Lider ile iki kez görüştüm"

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Mücteba Hamaney ile biri yaklaşık 3 saat, diğeri ise 7,5 saat süren iki görüşme gerçekleştirdiğini dile getiren Pezeşkiyan, "Liderlik yapısı politikaları belirliyor, uygulamanın sorumluluğu ise bize aittir. Yürütme kanadında bir sorun bulunmuyor, ancak müzakerelerle ilgili konularda, ABD ve bazı ülkelerin beklentileriyle bağlantılı olarak zaman zaman gecikmeler yaşanıyor" açıklamasında bulundu.

Yemen krizi

Yemen'de yaşanan olayların İran ile bir ilgisi olmadığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, "Biz zulme uğrayan herkesle dayanışma içindeyiz. Suudi Arabistan ile Yemen arasındaki anlaşmazlığın çözümüne katkıda bulunabiliriz; biz savaşın fitilini ateşlemek istemiyoruz" diye konuştu.

Pezeşkiyan ayrıca, Suudi Arabistan'ın İslam dünyasını birleştirme konusunda önemli bir rol oynayabileceğini dile getirdi.

