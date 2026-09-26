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26 Eyl 2026 21:21

Irak'ta İran'a yönelik uçuş yasağı protesto edildi (+video)

Irak'ta İran'a yönelik uçuş yasağı protesto edildi (+video)

Irak’ın Basra ve Bağdat kentlerinde İran’a yönelik uçuş yasağı protesto edildi.

Arap medyasına göre, Irak’ın Basra ve Bağdat kentlerinde İran’a yönelik uçuş yasağı protesto edildi.

Irak, ABD Hazine Bakanlığının İran hava yolu şirketlerinin bölge ülkelerindeki havalimanlarına gerçekleştirdiği uçuşlara yönelik aldığı tedbirlerin ardından, bazı Irak havalimanlarının söz konusu uygulamalardan muaf tutulması için Washington ile doğrudan görüşmeler yürütüldüğünü duyurdu.

"Irak, İran ile uçuş trafiğini normale döndürmek için temaslarını sürdürüyor"

Öte yandan Irak’ın Tahran Büyükelçisi Yasir el-Haccac, “Irak, İran ile uçuş trafiğini normale döndürmek için temaslarını sürdürüyor” dedi.

Irak ile İran arasındaki uçuşların durdurulmasının geçici bir durum olduğunu belirten Büyükelçi, bunun iki ülke arasındaki ilişkilerin derinliğine hiçbir şekilde zarar vermediğini söyledi.

Haccac, Bağdat hükümetinin iki ülke arasındaki uçuş trafiğini normale döndürmek için yoğun temaslarını sürdürdüğünü ifade etti.

News ID 1938791

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