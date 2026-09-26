ABD'nin İran'a yönelik ablukası toplu cezalandırma niteliği taşıyor

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Birleşmiş Milletler 81’inci Genel Kurulu çalışmaları kapsamında bulunduğu New York’ta basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Erakçi, İran'ın uluslararası hukuka, Birleşmiş Milletler (BM) Şartı’na ve diplomasiye olan bağlılığını yineledi.

İran’ın ABD ve İsrail rejiminin saldırgan eylemleriyle karşı karşıya kaldığı durumlarda dahi Washington yönetiminin farklı bir yol seçtiğini belirten Erakçi, ABD'nin saldırganlığa, tehdide, suikastlara, ekonomik savaşa ve uluslararası hukuk ile BM Şartı'nın açıkça ihlaline başvurduğunu ifade etti.

"ABD ve İsrail rejiminin saldırılarında 5 binden fazla İranlı şehit oldu"

ABD ve İsrail rejiminin İran’a yönelik saldırılarının yol açtığı can kayıplarına değinen Erakçi, "Bu saldırılar sırasında, aralarında yüzlerce kadın ve çocuğun da bulunduğu 5 binden fazla kişi şehit oldu” dedi.

Erakçi ayrıca, Ayetullah Seyyid Ali Hamaney ve ülkenin bir dizi üst düzey siyasi ve askeri yetkilisine yönelik düzenlenen suikastların ağır bir suç ve uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğunu belirtti.

Erakçi, buna rağmen Trump ve Netanyahu’nun, BM Genel Kurulu kürsüsünü kullanarak gerçekleri çarpıtmaya ve mağdur ile saldırganın yerini değiştirmeye çalıştıklarını söyledi.

Bakan Erakçi, ABD ve İsrail rejiminin İran halkına karşı işledikleri suçları meşrulaştıramayacaklarının altını çizdi.

"Yaptırımlar, toplu cezalandırma aracına dönüştü"

ABD’nin İran’a yönelik ekonomik politikalarını eleştiren Erakçi, "Bugün ekonomik abluka bir toplu cezalandırma ve siyasi baskı aracı haline getirmiştir" değerlendirmesinde bulundu.

İran'ın nükleer programına yönelik yeni iddialar

Dışişleri Bakanı Erakçi, İran nükleer programına değinerek, "İran’ın barışçıl nükleer programına yönelik ortaya atılan yeni suçlamalar siyasi amaçlıdır ve teknik ya da hukuki değerlendirmelerin yerini tutamaz" ifadelerini kullandı.

İran’ın nükleer silah elde etmeye yakın olduğu yönündeki iddiaları reddeden Erakçi, bu iddiaları "büyük bir yalan" olarak nitelendirdi.

"İran, güvenli deniz ulaşımına bağlı kalmaya devam ediyor"

Hürmüz Boğazı'ndaki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erakçi, İran'ın güvenli deniz taşımacılığına bağlılığını sürdürdüğünü ancak deniz güvenliğinin daha fazla askeri eylem, tehdit, abluka veya ekonomik baskı yoluyla sağlanamayacağını vurguladı.

Bakan Erakçi, 28 Şubat 2026 tarihine kadar Hürmüz Boğazı'nın açık olduğunu hatırlatarak, bölgedeki güvensizlik ve deniz trafiğindeki aksamaların, doğrudan ABD ve İsrail rejiminin saldırgan eylemlerinin bir sonucu olduğunu belirtti.

"İslamabad Mutabakatı sonrası deniz trafiği savaş öncesi seviyenin yüzde 60’ına ulaştı"

İslamabad Mutabakatı’na değinen Dışişleri Bakanı, Pakistan ve Katar’ın çabaları sonucunda İran ve ABD’nin 17 Haziran’da İslamabad Mutabakatı’nı imzaladığını belirtti.

Mutabakatın beşinci maddesi uyarınca İran’ın, gemilerin güvenli geçişini kolaylaştırmak için gerekli düzenlemeleri yapmayı taahhüt ettiğini ifade eden Erakçi, Tahran’ın bu taahhüdü yerine getirmek ve deniz trafiğini savaş öncesi seviyesine döndürmek amacıyla Umman ile derhal teknik görüşmelere başladığını kaydetti. Bakan Erakçi, mutabakatın uygulanmasından sonraki iki hafta içinde deniz trafiğinin savaş öncesi seviyenin yaklaşık yüzde 60’ına ulaştığını söyledi.

ABD’nin daha sonraki tek taraflı eylemleri ve askeri müdahalesinin mutabakatın uygulanmasını ihlal ederek durdurduğunu anlatan Erakçi, ABD’nin mutabakatta öngörülen anlaşmazlık çözüm mekanizmasını kullanmak yerine askeri saldırıya başvurduğunu ifade etti.

"Hürmüz için teklifimizi ABD'ye sunduk"

İran’ın diplomasi yolunu açık tutmaya devam ettiğini vurgulayan Dışişleri Bakanı Erakçi, son iki yıldır iyi niyetle müzakerelere katıldıklarını ancak ABD’nin her defasında kötü niyetle karşılık vererek diplomasi yerine askeri saldırıyı tercih ettiğini söyledi.

Bu tecrübelerin, benzer eylemlerin tekrarlanmasını önleyecek “güvenilir garantiler” alınmadan müzakerelerin yeniden başlatılmasına karşı derin bir güvensizlik yarattığını belirten Erakçi, İran’ın Katar aracılığıyla ABD’ye somut bir 7 günlük plan ilettiğini aktardı. Gerekli şartların sağlanması durumunda Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılabileceğini ve normal deniz trafiğinin yedi gün içinde normale dönebileceğini ifade etti.

Artık top ABD'nin sahasında

Abbas Erakçi, kararın artık ABD’ye ait olduğunu belirterek, “Baskıyı, tehdidi ve gözdağı kabul edemeyiz. İran baskı altında da egemenlik haklarından vazgeçmeyecektir” dedi.

“BM Şartı isteğe göre değildir”

“Birleşmiş Milletler, ‘orman kanunlarının’ uluslararası hukukun üstünlüğünün yerini almasını önlemek amacıyla kurulmuştur” diyen Bakan Erakçi, BM Şartı’nın isteğe bağlı olmadığını, egemenliğin şartlı olmadığını, diplomasinin teslimiyet anlamına gelmediğini ve barışın yok etme tehditleriyle inşa edilemeyeceğini vurguladı.