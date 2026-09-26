Lavrov: İran lideri ve ailesine yönelik suikast kabul edilemez

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nun 81. oturumunda konuştu.

Lavrov, Avrupa ülkelerinin Ukrayna konusunda yürütülen müzakereleri engellemeye çalıştığını belirterek, Rusya’nın güvenliğine yönelik tehditler ortadan kaldırılıncaya kadar “özel askeri operasyonun” sürdürüleceğini söyledi.

Ukrayna’nın insan hakları ve temel özgürlüklere saygı başta olmak üzere BM Şartı’nın temel ilkelerini ihlal ettiğini ifade eden Lavrov, Rusya’nın güvenliğine yönelik tehditlerin koşullar ne olursa olsun ortadan kaldırılacağını kaydetti.

Batı Asya’daki gelişmelere de değinen Lavrov, «Fars Körfezi ve Hürmüz Boğazı’ndaki gerilim dalgalarına son verilmelidir. Fars Körfezi bölgesinde barışın tesisi ve Hürmüz Boğazı krizinin çözümü için bir girişim başlatmış bulunuyoruz” dedi.

Deniz taşımacılığının açık biçimde zarar görmesine rağmen bölgedeki silahlı çatışmaların tekrarlanmaya devam ettiğini anlatan Lavrov, krizin çözülebilmesi için İran ile Fars Körfezi’ndeki Arap ülkeleri arasında güvenin yeniden tesis edilmesi gerektiğini vurguladı.

"İran lideri ve ailesine yönelik suikast kabul edilemez"

ABD ile Siyonist İsrail’in İran’a yönelik askeri saldırılarına değinen Lavrov, şunları kaydetti:

“İran’ın nükleer tesislerinin hedef alınması, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (UAEA) itibarına telafisi mümkün olmayan bir darbe indirmiştir. İran’ın eski İslam Devrimi Lderi Ayetullah Seyyid Ali Hamaney ve ailesinin güç kullanılarak hedef alınması (şehit edilmesi) kabul edilemez. ABD ve İsrail rejiminin saldırıları; sivil altyapıları ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (UAEA) güvence denetimleri altında bulunan İran’ın barışçıl nükleer tesislerini hedef almıştır”

Filistin meselesine ilişkin olarak bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasının yakında imkansız hale gelebileceği uyarısında bulunan Lavrov, Filistin halkının devlet sahibi olmasını güvence altına alacak adımların atılması gerektiğini ifade etti.

Lavrov ayrıca ABD’ye Küba’ya yönelik deniz ablukasını kaldırma, adayla ticarete uygulanan tüm kısıtlamaları sona erdirme ve Küba’yı teröre destek veren ülkeler listesinden çıkarma çağrısında bulundu.