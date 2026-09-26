İran-Irak uçak seferlerine ilişkin yeni bir karar açıklanabilir

Al-ı Sadık, Iraklı din âlimleri, siyasi isimler, direniş grupları, toplumsal oluşumlar ve halkın farklı kesimlerinin iki ülke arasındaki uçuşların yeniden başlatılmasını talep ettiğini söyledi.

İranlı yetkili, “Irak’ın Basra, Meysan ve Necef kentleri başta olmak üzere bazı şehirlerinde de bu konuyla ilgili gösteri çağrısı yapıldı” dedi.

İran’ın Bağdat Büyükelçisi, konuya ilişkin yeni bir kararın açıklanabileceğini belirtti.

"Irak, İran ile uçuş trafiğini normale döndürmek için temaslarını sürdürüyor"

Öte yandan Irak’ın Tahran Büyükelçisi Yasir el-Haccac, “Irak, İran ile uçuş trafiğini normale döndürmek için temaslarını sürdürüyor” dedi.

Irak ile İran arasındaki uçuşların durdurulmasının geçici bir durum olduğunu belirten Büyükelçi, bunun iki ülke arasındaki ilişkilerin derinliğine hiçbir şekilde zarar vermediğini söyledi.

Haccac, Bağdat hükümetinin iki ülke arasındaki uçuş trafiğini normale döndürmek için yoğun temaslarını sürdürdüğünü ifade etti.

