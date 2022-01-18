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18 Oca 2022 14:48

Dünya Kupası'nda 3 bin 250 Türk polisi görev yapacak

Dünya Kupası'nda 3 bin 250 Türk polisi görev yapacak

Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Katar 2022 FIFA Dünya Futbol Şampiyonası'nda güvenliği Türk polisinin sağlayacağını belirterek, “3 bin 250 personelimiz, yaklaşık 45 gün Katar'da Dünya Kupası için geçici olarak görev yapacak" dedi.

Milliyet'e göre, Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'nın Kemer ilçesinde bir otelde düzenlenen Güvenlik Daire Başkanlığı Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Konusu güvenlik olan en az 500'ün üzerinde toplantıya katıldığını, Türkiye’de de dünyada da bu konuda yoğun bir gündem olduğunu anlatan Bakan Soylu, sayısız makale ve yayın üretildiğini, üniversitelerde bölümler açıldığını belirterek, dünyada güvenlik açısından kaygı veren bir gidişat olduğunu açıkladı. Soylu, 2010'dan itibaren yaşanan gelişmelerden dolayı, 21'inci yüzyılın tamamının 'güvenlik yüzyılı' olarak tarif edilip edilemeyeceğinin tartışıldığını kaydetti.

News Code 1899919
https://tr.mehrnews.com/news/1899919/

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