Dünya Kupası'nda 3 bin 250 Türk polisi görev yapacak

Milliyet'e göre, Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'nın Kemer ilçesinde bir otelde düzenlenen Güvenlik Daire Başkanlığı Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Konusu güvenlik olan en az 500'ün üzerinde toplantıya katıldığını, Türkiye’de de dünyada da bu konuda yoğun bir gündem olduğunu anlatan Bakan Soylu, sayısız makale ve yayın üretildiğini, üniversitelerde bölümler açıldığını belirterek, dünyada güvenlik açısından kaygı veren bir gidişat olduğunu açıkladı. Soylu, 2010'dan itibaren yaşanan gelişmelerden dolayı, 21'inci yüzyılın tamamının 'güvenlik yüzyılı' olarak tarif edilip edilemeyeceğinin tartışıldığını kaydetti.