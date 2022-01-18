FIFA Yılın Erkek Oyuncusu ödülü Lewandowski'nin

2021 FIFA En İyiler Ödülleri sahiplerini buldu. Bayern Münihli Robert Lewandowski, Paris Saint-Germainli Lionel Messi ve Liverpoollu Muhammed Salah'ı geçerek FIFA Yılın En İyi Erkek Futbolcusu Ödülü'nü üstü üste ikinci kez kazandı.

FIFA Yılın En İyi Kadın Futbolcusu Ödülü'nü ise Barcelonalı Alexia Putellas kazandı.

Yılın teknik direktörü Tuchel

Chelsea'nin Alman çalıştırıcısı Thomas Tuchel, FIFA Yılın En İyi Erkek Teknik Direktörü Ödülü'nün sahibi oldu.

Puşkaş ödülü Lamela'nın

Arjantinli futbolcu Erik Lamela, Tottenham forması giydiği dönemde Arsenal derbisinde attığı golle, yılın en güzel golüne verilen 2021 Puşkaş Ödülü'ne layık görüldü.

FIFA Özel Ödülü'nü Ronaldo kazandı

FIFA Özel Ödülü, Manchester United'ın Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'ya verildi.

Kaynak: T24