  1. Spor
14 Oca 2022 11:51

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan Mesut Özil hamlesi

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan Mesut Özil hamlesi

Sarı lacivertlilerde İsmail Kartal'ın gelişinin ardından, Mesut Özil'e de önemli rol biçildi. Yıldız isim bundan sonra 3. bölgeye odaklanacak, hücum futbolu ile yeteneklerini daha fazla ortaya çıkaracak.

İsmail Kartal'ın gelişi Mesut Özil'e de yarayacak... Yıldız isim, Fenerbahçe'de şu ana kadar beklenen katkıyı tam olarak yapamadı. Kartal, geçmişte yaptığı açıklamada Mesut Özil'in üretkenliğinin artması için 3. bölgede oynaması gerektiğini dile getirmiş, sistemin de değişmesinin şart olduğunu ifade etmişti.

Kartal'ın Fenerbahçe'ye oynatacağı futbolda Mesut Özil'e özgürlük tanıması, yıldız oyuncudan adam kovalamaktan ziyade hücumda asist ve oyun kurma yeteneklerini daha fazla göstermesini istemesi bekleniyor.

Kaynak: Fotomaç

News Code 1899828
https://tr.mehrnews.com/news/1899828/

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