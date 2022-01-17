İran'dan ABD'ye gidecek olan milli güreşçilerle ilgili açıklama

İran Güreş Federasyonu Başkanı Alireza Debir, ABD'de yapılması planlanan güreş müsabakasıyla ilgili bir açıklama yaptı.

Debir, ABD büyükelçiliğinin İran Güreş Federasyonu Başkanı ve bazı serbest güreşçiler için vize vermeyeceği söylentileri ile ilgili "ABD, İran Serbest Güreş Milli Takımı üyelerinden birine bile vize vermezse bu ülkeye gitmeyiz. Bu bir dostluk maçı ve bize siyasi değil, arkadaşça davranılmalıdır." dedi.

Debir sözlerinin bir bölümünde de "Ben bu ekibin bir üyesiyim ve Amerikan ekibini Tahti Kupası'na katılmak için İran'a davet ediyorum. Ayrıca görevlilerden havaalanında vize vermelerini istiyorum." ifadesini kullandı.