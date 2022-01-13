  1. Spor
13 Oca 2022 15:25

Türk asıllı futbolcu Yusuf Demir, eski takımına geri dönecek

Türk asıllı futbolcu Yusuf Demir, eski takımına geri dönecek

Barcelona, Rapid Wien'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Yusuf Demir için kararını verdi. Oyuncunun Rapid Wien'e geri döneceğini açıkladı.

Barcelona, Rapid Wien'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Yusuf Demir için kararını verdi. Barça,10 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmadığı Yusuf Demir'i Rapid Wien'e geri gönderdi.

ZORUNLU OPSİYON MADDESİ

Barcelona, 9 maça çıkan Yusuf'u 1 maça daha çıkarsaydı mecburen kadrosuna katacaktı. Yusuf'u almak istemeyen Barcelona, genç futbolcuyu Viyana'ya gönderdi. Yusuf antrenmanlarını Rapid Wien'de yapacak.

YUSUF DEMİR BARCELONA FORMASIYLA NE YAPTI?

Yusuf Demir bu sezon Barcelona formasıyla 9 resmi maçta süre aldı. Genç futbolcu bu maçların 3'üne ilk 11'de başlarken 6'sında sonradan oyuna girdi.

La Liga'da 6, Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 maça çıkan Yusuf Demir gol ya da asist katkısı sunamadı.

Kaynak: Fotomaç

News Code 1899822
https://tr.mehrnews.com/news/1899822/

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