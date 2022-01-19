  1. Spor
19 Oca 2022 10:55

Allahyar'ın Fenerbahçe'ye geri dönmesinin sebebi belli oldu

Allahyar'ın Fenerbahçe'ye geri dönmesinin sebebi belli oldu

Zorya Luhanks'ın Fenerbahçe'den kiraladığı İran lı futbolcu Allahyar Sayyadmanesh'in satın alma opsiyonunu kullanmama nedeni ortaya çıktı.

Türk medyasına göre, Fenerbahçe'nin Zorya Luhanks'a kiraladığı Allahyar Sayyadmanesh, Ukrayna ekibinde bu sezon çıktığı 24 maçta rakip fileleri dokuz kez havalandırırken dört de asist kaydetmişti. Sözleşmesinin sonuna gelen ve Sarı Lacivertliler'e geri dönen İranlı futbolcunun Ukrayna ekibinde kalamamasının nedeni ortaya çıktı.

Meta Ratings adlı internet sitesi, okuyucularıyla paylaştığı özel haberinde Sarı Lacivertliler'in 20 yaşındaki oyuncu için belirlenen 3 milyon euro dolaylarındaki satın alma opsiyonunun tek seferde ödenmesini talep ettiğini, Zorya yönetiminin ise yıllık bütçelerinin %60'ına denk gelen bu meblağı gözden çıkaramayacağı için transferden vazgeçtiğini duyurdu. 

News Code 1899934
https://tr.mehrnews.com/news/1899934/

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