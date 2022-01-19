Cumhurbaşkanı Reisi'den Moskova ziyareti öncesi açıklama

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Moskova ziyareti öncesi önemli açıklamalarda bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in davetlisi olarak Moskova’ya gideceğini belriten Reisi, “Bu gezide komşuluk ilişkileri ve bölgesel diplomasinin ivme kazanması için çalışılacaktır.” dedi.

Cumhurbaşkanı Reisi, Rusya başta olmak üzere diğer komşu ülkelerle ilişkilerin oldukça önemli olduğunu vurgulayarak, “Rusya ile çeşitli alanlarda ilişkilere sahibiz. Bu ziyaret iki ülke arasındaki ilişkilerde bir dönüm noktasıdır.” ifadesini kullandı.

İran İslam Cumhuriyeti ve Rusya'yı bölgede bağımsız, önemli, güçlü ve etkili ülkeler olarak tanımlayan Reisi, “Bu iki önemli ülke, bölgesel güvenlik, ekonomik ve ticari ilişkilere büyük katkı sağlayabilir.” değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Reisi, Rusya'nın Avrasya Ekonomik Birliği'nde çok önemli bir role sahip olduğunu ifade ederek, İran'ın bu kurumla işbirliğinin ekonomik ve ticari konuların geliştirilmesinde etkili olabileceğini aktardı.

'İran ve Rusya ortak menfaatlere sahiptir'

Cumhurbaşkanı Reisi, "İran ve Rusya ortak menfaatlere sahiptir. Moskova ile etkileşim içinde olmanın bölgede güvenliğin tesisinde etkili olacağına ve dünyada tek taraflılığın önüne geçeceğine inanıyorum." açıklamasını yaptı.

Mevcut ticari ve ekonomik işbirliği düzeyinin her iki ülke için de tatmin edici olmadığını söyleyen Reisi, Tahran-Moskova ilişkilerinin yüksek bir düzeye yükseltilmesi gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ayrıca, bu ziyaretin İran ve Rusya'nın bölge ve dünyadaki ortak menfaatleri için etkili bir adım olmasını umduğunu dile getirdi.

Reisi, Moskova ziyareti kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ilk kez yüzyüze görüşecek.

Daha önce Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin Moskova ziyaretine dair, "Bu ziyaret oldukça önemlidir. Karşılıklı ilişkilerin ele alınması lazım." demişti.